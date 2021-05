Coronavirus, 93 decessi nelle ultime 24 ore. E’ il numero più basso da sette mesi (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.773 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov2 e 93 i decessi nelle ultime 24 ore. Il numero delle vittime è il più basso da sette mesi: lo scorso 20 ottobre furono infatti 89. È quanto emerge dall'odierno bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei decessi sale così a 124.156. Da ieri sono stati processati 202.573 tamponi con un tasso di positività che sale al 2,8% rispetto al 2,3 registrato ieri.Gli attualmente positivi sono 328.882 (-3.948 rispetto a ieri) con 314.959 pazienti in isolamento domiciliare, 12.134 ricoverati con sintomi. nelle terapie intensive sono ricoverate 1.779 persone (-26 rispetto a ieri): 60 gli ingressi del giorno. I dimessi/guariti salgono a 3.706.084, con un incremento di 9.603 persone, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.773 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov2 e 93 i24 ore. Ildelle vittime è il piùda: lo scorso 20 ottobre furono infatti 89. È quanto emerge dall'odierno bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il totale deisale così a 124.156. Da ieri sono stati processati 202.573 tamponi con un tasso di positività che sale al 2,8% rispetto al 2,3 registrato ieri.Gli attualmente positivi sono 328.882 (-3.948 rispetto a ieri) con 314.959 pazienti in isolamento domiciliare, 12.134 ricoverati con sintomi.terapie intensive sono ricoverate 1.779 persone (-26 rispetto a ieri): 60 gli ingressi del giorno. I dimessi/guariti salgono a 3.706.084, con un incremento di 9.603 persone, ...

