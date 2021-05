Copertino | centinaia di ulivi incendiati Nella notte

(Di domenica 16 maggio 2021)disecolari di recente estirpati perchè affetti da Xylella sono stati distrutti dalle fiamme divampatein una campagna di. Il rogo ha interessato un appezzamento di terreno in Contrada Cambrò di proprietà di un’imprenditrice agricola di Nardò ma in uso al figlio. I resti vegetali dovevano essere tagliati e prelevati da una ditta specializzata ma le fiamme li hanno ridotti in gran parte in cenere. Il danno quantificato è di migliaia di euro.Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento e i carabinieri della Compagnia di Gallipoli. L’origine dell’incendio è certamente di natura dolosa.(leccesette.it) L'articolodi...

... situato in contrada Cambrò, nelle campagne circostanti la strada provinciale 17 che collegaa Nardò. Il rogo ha ridotto in cenere i resti didi ulivi secolari appena estirpati ...Al Castello di, l'installazione 'Io compravo ferro vecchio e per ferro vecchio mi ... il grande giardino popolato dadi sculture in cemento e materiali di risulta, assemblati con un ...Centinaia di ulivi secolari di recente estirpati perchè affetti da Xylella sono stati distrutti dalle fiamme divampate nella notte in una campagna di Copertino. Il rogo ha interessato un appezzamento ...Un altro rogo notturno si è verificato invece a Gallipoli: le fiamme hanno interessato una Fiat di proprietà di un 63enne parcheggiata in via Carlo Massa. Non è chiara la natura dell'incendio domato d ...