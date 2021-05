Cabina di regìa | coprifuoco a mezzanotte dal 24 maggio E nuove riaperture Ma restano tensioni nel governo

Leggi su firenzepost

(Di domenica 16 maggio 2021) Nonostante le divisioni di bandiera - la Lega che fa l'apripista, il Pd che la attacca, il M5S che non ce la fa più ad essere rigorista - ladidi oggi, 172021, dovrebbe darelibertà a un'Italia ormai tutta gialla (tranne la Val d'Aosta) e stabilire, per esempio, che dal 24ilscatterà solo a. Ma sono previste anche provvedimenti per consentire le cene al chiuso nei ristoranti, date certe per matrimoni, palestre e piscine. Lega e Pd litigano, M5S ora è meno rigorista L'articolo proviene da Firenze Post.