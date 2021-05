Abbiamo rubato? | la dura risposta di Chiellini

(Di domenica 16 maggio 2021) Giorgioha analizzato la vittoria della Juventus sull'Inter: "Gli episodi? Non posso dire ciò che penso, non si può ed è sbagliato commentare perché noi calciatori in campo le cose le vediamo diversamente"

tuttosport : #JuveInter, #Chiellini: “Non abbiamo rubato niente, vittoria meritata” ?? - Eurosport_IT : La Juventus doveva vincere per continuare a sperare nella Champions. Lo ha fatto e capitan Chiellini si gode la vit… - fran_palu : RT @90ordnasselA: “Non abbiamo rubato niente” #Chiellini ?? - Nicolamaffi4 : RT @90ordnasselA: “Non abbiamo rubato niente” #Chiellini ?? - Enki2270 : RT @albo_interista: 'Non abbiamo rubato niente' cit. Lo afferma #Chiellini dopo essersi scolato 100 bottiglie di Tavernello. #JuventusInt… -

Nonnulla In tanti si sono lamentati della direzione di gara di Calvarese ma Chiellini non ci sta: "Nonniente, anzi! Avete già commentato voi, andrete avanti tutta la ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Fiorentina - Napoli, la probabile formazione azzurra Juventus, Chiellini: "meritato la vittoria, nonniente" CONTENUTI EXTRA ...Ad Alghero, nella notte di giovedì 13 maggio, un'ambulanza è stata rubata durante il soccorso di un paziente che aveva avuto un ictus ...Chiellini ha poi aggiunto: " Nella sofferenza finale abbiamo tirato fuori quell'orgoglio, che non so se ci porterà in Champions, perché realisticamente meritiamo dove siamo, cioè, meritiamo di giocarc ...