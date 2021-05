Whatsapp, cosa succede da oggi se non accetti | Punto Informatico (Di sabato 15 maggio 2021) Ecco cosa succede su Whatsapp a partire da oggi se non si accettano le nuove policy del servizio: esperienza limitata, funzioni bloccate. Whatsapp, cosa succede da oggi se non accetti Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Whatsapp, cosa succede da oggi se non accetti Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di sabato 15 maggio 2021) Eccosua partire dase non si accettano le nuove policy del servizio: esperienza limitata, funzioni bloccate.dase non. Read MoreL'articolodase nonproviene da HelpMeTech.

Advertising

Adnkronos : #Whatsapp: da oggi l'app cambia e le sue #regole. - italianelcuore3 : WhatsApp cambia da oggi 15 maggio: cosa succede a chi 'non accetta' - AvvMennillo : WhatsApp, da oggi è dentro o fuori per chi non accetta i nuovi termini - GiorgioPStream : #Whatsapp, cosa succede da oggi se non accetti - narcissavibes : Son due notti che sogno di mandare un audio su whatsapp ad alr, che sia un segno? Ma non ricordo cosa le dico in questi audio, uff -