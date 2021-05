Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021)15 MAGGIOORE 16.20 – FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL KM 10. TRAFFICO TORNATO REGOLARE INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR VERGATA IN DIREZIONE FRSCATI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEACIVITA VITERBO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER LAVORI AL PASSAGGIO DI VIA FLAMINIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO A DOMANI DOMENICA 16 MAGGIO INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA 10^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE ...