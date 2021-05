Via libera del ministero ai test salivari per scuole e anziani: dove si possono fare, come funzionano (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano buone notizie. I test salivari, secondo una circolare del ministero della Salute, potranno essere considerati un’opzione per rilevare il Covid, qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei che rimangono comunque lo strumento più attendibile e dunque da prediligere. I test della saliva andranno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi. Un test che viene indicato come utile per «screening ripetuti» sia per motivi professionali sia sugli anziani, sui disabili o sui bambini in ambito scolastico. Alcuni studi, tra l’altro, rilevano una sensibilità che va dal 53 al 73 per cento. Quando potranno essere usati Il ministero impone l’obbligo di tracciabilità di tutti i test, quindi ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Arrivano buone notizie. I, secondo una circolare deldella Salute, potranno essere considerati un’opzione per rilevare il Covid, qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei che rimangono comunque lo strumento più attendibile e dunque da prediligere. Idella saliva andranno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall’inizio dei sintomi. Unche viene indicatoutile per «screening ripetuti» sia per motivi professionali sia sugli, sui disabili o sui bambini in ambito scolastico. Alcuni studi, tra l’altro, rilevano una sensibilità che va dal 53 al 73 per cento. Quando potranno essere usati Ilimpone l’obbligo di tracciabilità di tutti i, quindi ...

