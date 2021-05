Vaccini in azienda, come funziona e chi ha aderito: priorità ai supermercati e ai trasporti (Di sabato 15 maggio 2021) Vaccini anti-Covid in azienda, si parte. L'Inail ha diffuso un documento nel quale si forniscono indicazioni operative per la somministrazione dei Vaccini nei luoghi di lavoro, utili anche a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 15 maggio 2021)anti-Covid in, si parte. L'Inail ha diffuso un documento nel quale si forniscono indicazioni operative per la somministrazione deinei luoghi di lavoro, utili anche a...

Advertising

SkyTG24 : Covid, vaccini in azienda: verso inizio della campagna a giugno - giovannitrivel3 : RT @andreascan76: @GuidoCrosetto @renatobrunetta Io sono un dipendente azienda privata lavoro tutti i santi giorni per noi la pandemia non… - MaxBax33 : @lorepregliasco I target a metà marzo gli ha dati il medagliere umano figliuolo mica noi... Tutti target non raggiu… - Italia_Notizie : Vaccini in azienda, le linee guida Inail:?al via commercio, Gdo e trasporti - zazoomblog : Vaccini in azienda le linee guida Inail:?al via commercio Gdo e trasporti - #Vaccini #azienda #linee #guida -