Vaccini, Covid e pandemia: qual è la situazione in Corea del Nord? (Di sabato 15 maggio 2021) Un alone misterioso copre la situazione epidemiologica della Corea del Nord. Da quando, più di un anno fa, è scoppiata l’emergenza sanitaria globale, Pyongyang si è chiusa a riccio, impedendo a merci e persone di entrare o uscire dai confini nazionali. I diplomatici presenti nel Paese sono gradualmente tornati a casa, e le fonti per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 15 maggio 2021) Un alone misterioso copre laepidemiologica delladel. Da quando, più di un anno fa, è scoppiata l’emergenza sanitaria globale, Pyongyang si è chiusa a riccio, impedendo a merci e persone di entrare o uscire dai confini nazionali. I diplomatici presenti nel Paese sono gradualmente tornati a casa, e le fonti per InsideOver.

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - AmbrosinoSalva3 : Da persona appena cognitiva,assisto inerme a delle cose sconvolgenti,medici ed un Serio Istututo di medicina,afferm… - anto_galli4 : RT @rej_panta: Vaccini ai bimbi, il prossimo obiettivo. Non capisco perché dovrebbero essere sottoposti in massa ad una sperimentazione qua… -