Vaccini: a 35 giorni dal via confermati il -80% dei contagi, il -90% dei ricoveri, ed il .95% dei decessi (Di sabato 15 maggio 2021) Le parole possono dare adito a mille interpretazioni, i fatti indicano l'evidenza, ciò che realmente è. Dunque, che piaccia o meno (senza ovviamente avventurarci 'sul prezzo' che in divenire potremmo anche 'pagare'), è innegabile che l'avvento dei Vaccini anti-Covid sia stato dirompente nell'ambito di un'emergenza che, complice il sorgere delle varianti, sembrava destinata a non finire mai. Ebbene oggi un report stilato dal Gruppo di lavoro Iss e ministero della Salute ('Sorveglianza Vaccini Covid-19'), condotto in collaborazione con i referenti regionali della sorveglianza integrata Covid-19 e della anagrafe nazionale Vaccini, ha evidenziato una realtà impressionante.

