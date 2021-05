Unibg | gli studenti chiedono chiarezza ed esami online | petizione con 1600 firme

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 maggio 2021) Dal 29 aprile, con l’avvio della zona gialla in Lombardia, anche le lezioni universitarie dell’Università degli Studi di Bergamo sono tornate in presenza, così come le lauree magistrali e le attività dei dottorati di ricerca. Per quanto riguarda gli, invece, è stata apportata una distinzione tra prove orali e scritte. Le prime da svolgersi in modalità a distanza, in presenza, invece, le seconde. Una diversità che, a detta di alcunie studentesse iscritti all’, non è chiara e che, inoltre, rischia di creare non pochi problemi agli alunni e alle alunne fuori sede. Ancora poco c’è di certo e la sessione estiva degliinizierà a breve, nei primi dieci giorni di giugno. “A meno di 20 giorni dall’inizio della sessione estiva stanno stravolgendo il calendario appelli, non si sa tutt’oggi la modalità ...