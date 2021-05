Una comica molesta (Di sabato 15 maggio 2021) Se una comica gioca con le parti intime di un Ken di plastica durante un suo show su YouTube è molestia sessuale? Un cortocircuito simile poteva avvenire soltanto in Corea del sud, una società estremamente patriarcale dove le regole occidentali del femminismo sono invece usate al contrario, contro le donne e contro chiunque le difenda, perché ci manca solo che adesso questi progressisti decidano di stravolgere i nostri equilibri. La trentacinquenne sudcoreana Park Na-rae, nota comica da tempo reclutata da una delle agenzie di intrattenimento più famose in Corea del sud, la Jdb Entertainment, da circa un mese è indagata dalla procura per molestie sessuali contro il maschio di una Barbie, usato come oggetto di scena durante uno dei suoi video online. Non è bastato che si scusasse, che dicesse anche frasi ben più oscene: “Come comica e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Se unagioca con le parti intime di un Ken di plastica durante un suo show su YouTube è molestia sessuale? Un cortocircuito simile poteva avvenire soltanto in Corea del sud, una società estremamente patriarcale dove le regole occidentali del femminismo sono invece usate al contrario, contro le donne e contro chiunque le difenda, perché ci manca solo che adesso questi progressisti decidano di stravolgere i nostri equilibri. La trentacinquenne sudcoreana Park Na-rae, notada tempo reclutata da una delle agenzie di intrattenimento più famose in Corea del sud, la Jdb Entertainment, da circa un mese è indagata dalla procura per molestie sessuali contro il maschio di una Barbie, usato come oggetto di scena durante uno dei suoi video online. Non è bastato che si scusasse, che dicesse anche frasi ben più oscene: “Comee ...

