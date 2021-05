Terremoto in Centro Italia | scossa avvertita a Gubbio

(Di sabato 15 maggio 2021) questa mattina. Le ultime notizie. Unadiè stataquesta mattina poco prima delle 10.00. Si tratta della primaimportante dopo tanto tempo. Inizialmente registrata come di magnitudo di 4.0 il valore è stato poi corretto a 3.9. Non sono rare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

oggi Umbria, 15 maggio 2021: scossa M 4.0 avvertita a Gubbio, in provincia di Perugia - Dati Ingv, Foto @OpenStreetMap contributorsoggi Umbria, 15 maggio 2021: scossa M 4.0 avvertita a Gubbio, in provincia di Perugia - Dati Ingv L' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa didi ...Il palatium era la residenza fortificata di un potente dominus, forse aldi un'ampia ... Molto danneggiata neldel 1907, negli anni seguenti ha subito ulteriori mutilazioni. Aperture: ...Terremoto oggi, sabato 15 maggio, alle 9.56 in provincia di Perugia. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto ...Due scosse di terremoto nel giro di pochi minuti nella zona di Gubbio, nella provincia di Perugia. La terra torna a tremare nel Centro-Italia: secondo le prime informazioni diffuse dall’Istituto Nazio ...