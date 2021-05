Tennis, Sonego infiamma il Foro Italico: Rublev battuto e semifinale conquistata (Di sabato 15 maggio 2021) Tennis, Lorenzo Sonego in semifinale agli Internazionali d’Italia. Rublev battuto in tre set. ROMA – Tennis, Lorenzo Sonego in semifinale agli Internazionali d’Italia. Il torinese nel quarto di finale in rimonta ha avuto la meglio in tre set sul russo (numero 7 al mondo) Andrej Rublev al termine di una vera e propria battaglia. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021), Lorenzoinagli Internazionali d’Italia.in tre set. ROMA –, Lorenzoinagli Internazionali d’Italia. Il torinese nel quarto di finale in rimonta ha avuto la meglio in tre set sul russo (numero 7 al mondo) Andrejal termine di una vera e propria battaglia. Notizia in aggiornamento

Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - Coninews : SONEGO DA IMPAZZIREEEEE! ?? Battuto Andrey Rublev in rimonta 3-6 6-4 6-3! Lorenzo #Sonego è in SEMIFINALE agli… - apicella57 : RT @andrea_pecchia: Sinner in finale a Miami Berrettini in finale a Madrid Sonego in SF a Roma Dice che il tennis maschile italiano sta be… - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl altra impresa Sonego batte Rublev e in semifinale trova Djokovic - #Tennis:… -