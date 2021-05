Studio Gb: il mix di vaccini AstraZeneca-Pfizer è sicuro. Più effetti collaterali, ma lievi (Di sabato 15 maggio 2021) Il mix di vaccini AstraZeneca-Pfizer è sicuro: L’utilizzo di un mix di vaccini anti Covid (AstraZeneca e Pfizer) appare in grado di produrre una frequenza leggermente maggiore di effetti collaterali... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Il mix di: L’utilizzo di un mix dianti Covid () appare in grado di produrre una frequenza leggermente maggiore di...

Advertising

infoitinterno : Decreto Sostegni bis, intesa in maggioranza: mix tra fatturato e utili per ristori, allo studio aiuto una tantum pe… - infoitinterno : Decreto Sostegni bis, intesa di massima in maggioranza: mix tra fatturato e utili per ristori, allo studio aiuto un… - FredaDelodovic4 : Studio 54 Tribute Disco Mix Vol.2 - A Giorgio K Mix - KiacePhoto : L'album Bari New Rockers è allo step finale! Mix & mastering in progress presso il @quadraro_basement studio di Rom… - fisco24_info : Mix vaccini è sicuro? Cosa dicono gli esperti: L'ipotesi dopo i primi risultati di uno studio inglese su AstraZenec… -