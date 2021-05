Serie A, Juventus-Inter: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 15 maggio 2021) Il secondo anticipo della trentasettesima giornata in programma questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium è Juventus–Inter. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, nemmeno in questo caso. L’Inter è già campione d’Italia, la Juventus invece è quinta e con la speranza di trovare un posto nella prossima Champions League. I bianconeri sono infatti a un punto dal Napoli quarto e con una sconfitta contemporanea al successo dei partenopei, sarebbe aritmeticamente fuori dalla corsa. Ecco perché è fondamentale per Pirlo ottenere oggi i tre punti. Conte ha annunciato di voler giocare per vincere e sembrano non essere semplici parole viste le ultime prestazioni. Una partita decisiva per il futuro dell’allenatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Il secondo anticipo della trentasettesima giornata in programma questo pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium è. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Il Derby d’Italia non è mai una partita come le altre, nemmeno in questo caso. L’è già campione d’Italia, lainvece è quinta e con la speranza di trovare un posto nella prossima Champions League. I bianconeri sono infatti a un punto dal Napoli quarto e con una sconfitta contemporanea al successo dei partenopei, sarebbe aritmeticamente fuori dalla corsa. Ecco perché è fondamentale per Pirlo ottenere oggi i tre punti. Conte ha annunciato di voler giocare per vincere e sembrano non essere semplici parole viste le ultime prestazioni. Una partita decisiva per il futuro dell’allenatore ...

