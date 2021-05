Sassuolo-Milan Femminile 0-0 | finisce il primo tempo | LIVE NEWS

Advertising

Alemilanista86 : @FCalcistiche Sembra Milan Sassuolo uomini - gilnar76 : Sassuolo-#Milan femminile 0-0 LIVE: miracolo di Lemey! #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - Bartolo_JuniorB : @alexcobra11 @epiphoned_ Sky riesce nell’impresa di fare telecronaca anti Milan anche nel calcio femminile allucina… - Bartolo_JuniorB : @acmilan Sky riesce nell’impresa di fare telecronaca anti Milan anche nel calcio femminile allucinante. 4 nitide pa… - misssamericana : solo a sky possono dire che le due squadre si sono equivalse quando il milan ha avuto 4 occasioni da gol nette e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Milan

...75 Napoli 73 Juventus 72 Lazio 67 Roma 5856 Sampdoria 46 Verona 43 Udinese, Bologna 40 Fiorentina, Genoa 39 Cagliari 36 Torino, Spezia 35 Benevento 31 Crotone 21 Parma 20L'INVOLUZIONE - Ora stacchiamo e passiamo all'oggi, alla gara cole a quella col. In mezzo, lo sapete, è successo di tutto. Dal trauma collettivo di Oporto (un errore individuale che è ...31' Diagonale di Grimshaw: palla fuori di nulla. Altra occasione per le rossonere. 25' PALO!! Giacinti vede Hasegawa tutta sola a tu per tu con Lemey, ma la giapponese colpisce ...La 37' giornata di campionato propone importanti scontri Champions e salvezza Alle 15 l’Atalanta chiede strada al Genoa, mentre Spezia e Torino si affrontano in uno scontro diretto in cui nessuna può ...