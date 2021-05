Sangiovanni e la lettera scritta per la finale (Di domenica 16 maggio 2021) In occasione della finale di Amici, il cantante Sangiovanni ha scritto e dedicato un’emozionante lettera al programma e ai suoi compagni di viaggio. Amici, finale: la lettera di Sangiovanni dedicata ai compagni di scuola su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021) In occasione delladi Amici, il cantanteha scritto e dedicato un’emozionanteal programma e ai suoi compagni di viaggio. Amici,: ladidedicata ai compagni di scuola su Notizie.it.

Advertising

Matildemacca : RT @makakog: Sangiovanni vincitore della categoria canto dopo che sono 7 mesi che lo pompano, che lo trattano come il poeta della nuova gen… - Fabiola89442491 : RT @ToniaPeluso: Maria sotto un treno chiamato Sangiovanni. Lo chiama scemo, legge la sua lettera invece di fare lei il discorso. Sangio ha… - webmodanettv : RT @makakog: Sangiovanni vincitore della categoria canto dopo che sono 7 mesi che lo pompano, che lo trattano come il poeta della nuova gen… - usem0299 : Gli altri finalisti citati solo nella lettera di sangiovanni??#Amici20 - ariselkatplltvd : RT @makakog: Sangiovanni vincitore della categoria canto dopo che sono 7 mesi che lo pompano, che lo trattano come il poeta della nuova gen… -