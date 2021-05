Roma, Mkhitaryan e gli screzi con Mourinho: «Magari ha cambiato qualcosa» (Di sabato 15 maggio 2021) Mkhitaryan ha analizzato il derby tra Roma e Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol Henrikh Mkhitaryan ha analizzato il derby tra Roma e Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol, ai microfoni di DAZN. BILANCIO – «Ho fatto una grandissima stagione e ringrazio i miei compagni. Speravamo di vincere qualcosa, ma non posso che augurarmi che accadrà nei prossimi anni». FUTURO – «Sono innamorato di questa città e di questo club. Dovremo però ragionare e vedere se resterò qui. Vedremo che cosa succederà». Mourinho – «L’ho avuto a Manchester, ma Magari ha cambiato qualcosa. Con lui ho vinto tre trofei. Vedremo quello che farà. Sarebbe bellissimo vincere con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021)ha analizzato il derby trae Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol Henrikhha analizzato il derby trae Lazio nel post partita: queste le parole dell’armeno, autore del primo gol, ai microfoni di DAZN. BILANCIO – «Ho fatto una grandissima stagione e ringrazio i miei compagni. Speravamo di vincere, ma non posso che augurarmi che accadrà nei prossimi anni». FUTURO – «Sono innamorato di questa città e di questo club. Dovremo però ragionare e vedere se resterò qui. Vedremo che cosa succederà».– «L’ho avuto a Manchester, maha. Con lui ho vinto tre trofei. Vedremo quello che farà. Sarebbe bellissimo vincere con ...

