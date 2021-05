Paura nel casertano, bimbo di 4 anni cade dal letto e sbatte la testa: “Sta vomitando” (Di sabato 15 maggio 2021) Attimi di grande Paura questa notte a San Felice a Cancello, nella frazione Cancello Scalo, dove un bambino di 4 anni è rimasto ferito battendo la testa cadendo dal letto. La corsa all’ospedale Ave Gratia Plena è stata immediata. Il bambino, dopo il colpo subìto, ha iniziato a vomitare, e ciò ha destato nei genitori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 maggio 2021) Attimi di grandequesta notte a San Felice a Cancello, nella frazione Cancello Scalo, dove un bambino di 4è rimasto ferito battendo lando dal. La corsa all’ospedale Ave Gratia Plena è stata immediata. Il bambino, dopo il colpo subìto, ha iniziato a vomitare, e ciò ha destato nei genitori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

lindanapoli_ : RT @fdiflavia: E quindi “sei cosi bambina e lo son pure io” e va bene cosi. Oggi si sente bene, forse meno forte sì perché le ferite non le… - lindanapoli_ : RT @fdiflavia: Riguarda i sei mesi lì dentro e si emoziona perché finalmente si sente capito. Ha trovato il suo posto nel mondo e non ha pi… - Heyitsbeahi : @WillHerondaleJC Conosco questa sensazione, è orribile, da una parte uno vuole stare da solo perché non ce la fa ne… - Maria_DelleC : RT @fdiflavia: Riguarda i sei mesi lì dentro e si emoziona perché finalmente si sente capito. Ha trovato il suo posto nel mondo e non ha pi… - nadadaRoma1 : NON VOGLIO CREARE PAURA A GENTE CHE GIA' E' SPAVENTATI COSI TANTO CHE HANNO MESSO MUSERUOLE PURE' A BIMBI SOLO PEC… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura nel Tancredi: 'Ho avuto attacchi di panico'/ 'Sono entrato ad Amici con la paura...' Solitamente mi vengono quando non sono in un contesto in cui mi trovo a mio agio, ed io avevo paura soprattutto questo, invece sono stato accolto in modo veramente caloroso ad Amici " . Nel corso ...

Ciclismo, Giro d'Italia - Percorso e favoriti dell'8a: Ulissi, Bettiol e Brambilla pronti a partire Ci saranno tanti sali e scendi e, nel mezzo, l impegnativo GPM di Bocca della Selva (1392). Si ... Tutti corridori che non fanno più paura per la classifica generale, ma che sarebbero dei clienti ...

Incendio a bordo della Circum, paura nel Napoletano ROMA on line Paura im Umbria: scossa di terremoto nella zona di Gubbio Torna la paura nel Centro Italia, dopo una scossa di terremoto avvertita nella zona di Gubbio, in Umbria. Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, con magnitudo 4.0. Alle ore 10,07 si è ...

Segretario Letta, prima di salire su certi palchi legga cosa scrive Gideon Levy Se lo facesse, non dubitando della sua onestà intellettuale, il segretario dem ripenserebbe a quella sua presenza sul palco di una manifestazione a Roma accanto a Matteo Salvini ...

Solitamente mi vengono quando non sono in un contesto in cui mi trovo a mio agio, ed io avevosoprattutto questo, invece sono stato accolto in modo veramente caloroso ad Amici " .corso ...Ci saranno tanti sali e scendi e,mezzo, l impegnativo GPM di Bocca della Selva (1392). Si ... Tutti corridori che non fanno piùper la classifica generale, ma che sarebbero dei clienti ...Torna la paura nel Centro Italia, dopo una scossa di terremoto avvertita nella zona di Gubbio, in Umbria. Il sisma è avvenuto a una profondità di 10 chilometri, con magnitudo 4.0. Alle ore 10,07 si è ...Se lo facesse, non dubitando della sua onestà intellettuale, il segretario dem ripenserebbe a quella sua presenza sul palco di una manifestazione a Roma accanto a Matteo Salvini ...