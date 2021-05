Napoli. Inaugurato murale per Noemi a piazza nazionale dove rimase ferita in una sparatoria (Di sabato 15 maggio 2021) Lamorgese: "Occhi piccola restituiranno volto fiducia e speranza a quei luoghi". Morra: "Città è a credito di attenzione e di azioni 'democratiche' da parte dello Stato". Sull'opera anche una citazione di Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco protagonista della resistenza al nazismo: "Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini" Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Lamorgese: "Occhi piccola restituiranno volto fiducia e speranza a quei luoghi". Morra: "Città è a credito di attenzione e di azioni 'democratiche' da parte dello Stato". Sull'opera anche una citazione di Dietrich Bonhoeffer, teologo luterano tedesco protagonista della resistenza al nazismo: "Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini"

