Le Iene non mollano il grillino Sileri: “Aperta un’indagine sul sottosegretario alla Salute” (Di sabato 15 maggio 2021) «Importanti novità sul caso Sileri. Dopo il nostro servizio, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ci ha risposto: abbiamo riaperto l’indagine amministrativa sul sottosegretario Sileri». Lo annuncia su Facebook Filippo Roma, della trasmissione Mediaset Le Iene, che la scorsa settimana ha mandato in onda un servizio sul sottosegretario alla Salute. L’esponente grillino è sotto accusa per una serie di comportamenti non molto trasparenti. «Ci chiedevamo se Sileri avesse o no violato la legge che impedisce a un medico dipendente di un ospedale pubblico di svolgere prestazioni professionali in una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale». LEGGI ANCHE Un altro annuncio senza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) «Importanti novità sul caso. Dopo il nostro servizio, l’assessoreSanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ci ha risposto: abbiamo riaperto l’indagine amministrativa sul». Lo annuncia su Facebook Filippo Roma, della trasmissione Mediaset Le, che la scorsa settimana ha mandato in onda un servizio sul. L’esponenteè sotto accusa per una serie di comportamenti non molto trasparenti. «Ci chiedevamo seavesse o no violato la legge che impedisce a un medico dipendente di un ospedale pubblico di svolgere prestazioni professionali in una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale». LEGGI ANCHE Un altro annuncio senza ...

DSantanche : Lo chiamano “l’untore di HIV” perché sapendo di essere positivo ha avuto rapporti non protetti con molte donne, con… - Enzo40510601 : RT @SecolodItalia1: Le Iene non mollano il grillino Sileri: “Aperta un’indagine sul sottosegretario alla Salute” - SecolodItalia1 : Le Iene non mollano il grillino Sileri: “Aperta un’indagine sul sottosegretario alla Salute” - merely_my : @rulajebreal Conosco donne iene e uomini gentili. Non è il sesso che distingue la persona, ma le sue capacità, la s… - fulvio1212 : @lameduck1960 @fulvio1212 buon giorno. Devi Sapere che mi. Hanno tolto mia mamma. Da tre. Hanni. Non. So. Dove st… -