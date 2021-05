La Fiorentina vuole Gattuso, ma non è da escludere l’interesse all’estero (Di sabato 15 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano La Nazione scrive in merito alle parole di Rocco Commisso: “Voglio un allenatore che vince”. Ogni riferimento a Rino Gattuso sembra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 15 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano La Nazione scrive in merito alle parole di Rocco Commisso: “Voglio un allenatore che vince”. Ogni riferimento a Rinosembra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Paolo09595092 : @bot_gino Caio caro mister, Domani contro la Fiorentina dovrai strillare tre volte tanto. È la partita decisiva. A… - giopU2viola : No, per capire... la piazza sogna Sarri o Gattuso, il presidente (con una battuta) vuole riconfermare Iachini. Sper… - lagazzaviola : Dopo 30 anni fra #curvafiesole e #maratona un dubbio improvviso. 'Ma se Rocco può comprare tutte le squadre che vuo… - milan_corner : RT @LogikSEO: Zio Rocco vi ricorda ancora in terza persona che può comprare quel cazzo che gli pare ma ha comprato la Fiorentina per farvi… - enricoI00 : RT @LogikSEO: Zio Rocco vi ricorda ancora in terza persona che può comprare quel cazzo che gli pare ma ha comprato la Fiorentina per farvi… -