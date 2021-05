Internazionali d’Italia 2021: Djokovic fa sua la battaglia con Tsitsipas e conquista la semifinale (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo oltre tre e un quarto di gioco e due interruzioni per pioggia, Novak Djokovic vince un pazzesco quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas, conquistando la semifinale agli Internazionali d’Italia 2021. Il numero uno del mondo si è imposto con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 al termine di una partita davvero strepitosa, con il greco che può assolutamente recriminare per la pioggia di ieri, che forse gli è costata la vittoria. Ieri il match si era subito messo in salita per Djokovic, che aveva perso il servizio in apertura. Il serbo ha poi avuto ben cinque palle del controbreak tra secondo e quarto game, ma Tsitsipas, seppur a fatica, è riuscito a tenere il servizio. Scampato il pericolo, il greco ha addirittura raddoppiato i break di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo oltre tre e un quarto di gioco e due interruzioni per pioggia, Novakvince un pazzesco quarto di finale contro Stefanosndo laagli. Il numero uno del mondo si è imposto con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 al termine di una partita davvero strepitosa, con il greco che può assolutamente recriminare per la pioggia di ieri, che forse gli è costata la vittoria. Ieri il match si era subito messo in salita per, che aveva perso il servizio in apertura. Il serbo ha poi avuto ben cinque palle del controbreak tra secondo e quarto game, ma, seppur a fatica, è riuscito a tenere il servizio. Scampato il pericolo, il greco ha addirittura raddoppiato i break di ...

