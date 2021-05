Inter, Hakimi si racconta: “Vogliamo aprire un ciclo vincente in Europa, Conte un leader” (Di sabato 15 maggio 2021) L'Inter ha trionfato in campionato conquistando il suo diciannovesimo scudetto della propria storia.VIDEO Juventus-Inter, Pirlo sceglie Dybala-CR7: il probabile undici bianconeroI nerazzurri hanno conquistato il titolo al termine di una stagione condotta in modo perfetto soprattutto grazie al lavoro di Antonio Conte e alla continuità di Achraf Hakimi. Proprio il laterale marocchino, nel corso dell'Intervista concessa al settimanale SportWeek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Inter, Lautaro: “Il derby con il Milan svolta Scudetto. Lukaku? Al suo arrivo mi ha detto una cosa”"Qui c'è un progetto che inizia con l'arrivo di Conte e di giocatori giovani. Se proseguirà potremo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in ... Leggi su mediagol (Di sabato 15 maggio 2021) L'ha trionfato in campionato conquistando il suo diciannovesimo scudetto della propria storia.VIDEO Juventus-, Pirlo sceglie Dybala-CR7: il probabile undici bianconeroI nerazzurri hanno conquistato il titolo al termine di una stagione condotta in modo perfetto soprattutto grazie al lavoro di Antonioe alla continuità di Achraf. Proprio il laterale marocchino, nel corso dell'vista concessa al settimanale SportWeek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni., Lautaro: “Il derby con il Milan svolta Scudetto. Lukaku? Al suo arrivo mi ha detto una cosa”"Qui c'è un progetto che inizia con l'arrivo die di giocatori giovani. Se proseguirà potremounche ci porterà a dominare in Italia e in ...

