Il caso dell’avvocato ipovedente in Parlamento e a via Arenula (Di sabato 15 maggio 2021) Il senatore Antonio De Poli (Udc) ha presentato una interrogazione alle ministre della Disabilità e della Giustizia, il cui interessamento alla vicenda del difensore a cui è stato negato il reddito di ultima istanza è già stato annunciato L’avvocato Alberto Vitale del Foro Padova temeva di veder relegata la sua vicenda in un ambito prettamente locale. Così non è stato e quanto denunciato dalle colonne del nostro giornale ha acceso i riflettori delle istituzioni. All’avvocato Alberto Vitale, 51 anni, è stata riconosciuta una grave invalidità, essendo cieco ventesimista. La Cassa forense eroga nei suoi confronti un assegno di invalidità di circa 640 euro mensili. L’emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà anche dei legali, costretti a fare i conti con un preoccupante calo di lavoro e fatturati. L’importo riconosciuto a Vitale e ai professionisti che versano nelle sue stesse ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Il senatore Antonio De Poli (Udc) ha presentato una interrogazione alle ministre della Disabilità e della Giustizia, il cui interessamento alla vicenda del difensore a cui è stato negato il reddito di ultima istanza è già stato annunciato L’avvocato Alberto Vitale del Foro Padova temeva di veder relegata la sua vicenda in un ambito prettamente locale. Così non è stato e quanto denunciato dalle colonne del nostro giornale ha acceso i riflettori delle istituzioni. All’avvocato Alberto Vitale, 51 anni, è stata riconosciuta una grave invalidità, essendo cieco ventesimista. La Cassa forense eroga nei suoi confronti un assegno di invalidità di circa 640 euro mensili. L’emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà anche dei legali, costretti a fare i conti con un preoccupante calo di lavoro e fatturati. L’importo riconosciuto a Vitale e ai professionisti che versano nelle sue stesse ...

