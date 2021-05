Ibrahimovic | stagione finita ed Europei a rischio

(Di sabato 15 maggio 2021) MILANO -per Zlatan, e convocazione per gli. In una nota infatti il Milan ha fatto sapere che l'attaccante svedese " è stato visitato a Milanello dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic stagione

MILANO -finita per Zlatan, e convocazione per gli Europei a rischio . In una nota infatti il Milan ha fatto sapere che l'attaccante svedese " è stato visitato a Milanello dal dottor ...... ma per riuscire nell'impresa i rossoneri in questo rush finale didovranno fare a meno dell'uomo chiave di questa squadra: Zlatan. Il fuoriclasse svedese durante la scorsa ...Costretto allo stop, Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese si è conclusa la stagione di campionato. Vacilla l'Europeo.La distorsione al ginocchio impedirà all’attaccante svedese di giocare le ultime due partite di Serie A con il Milan ...