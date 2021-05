Ibrahimovic salta gli Europei con la Svezia

(Di sabato 15 maggio 2021) Zlatan a causa dell’infortunio rimediato nel corso di Juventus-Milan. Dopo la gioia per il ritorno in nazionale, Zlatan a causa dell’infortunio rimediato con la maglia del Milan in occasione della sfida di campionato contro la Juventus. ZlatanZlatan Con un messaggio comunicato sui propri canali social, lacomunica che Zlatannon potrà prendere parte ai prossimia causa dell’infortunio rimediato in occasione della sfida di campionato tra il suo Milan e la Juventus. “Oggi Zlatan ha informato Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai Campionatidi questa estate“, si legge nel tweet pubblicato dalla Federcalcio svedese. “Speriamo di rivederti presto sul campo di calcio!“, prosegue il breve messaggio. Zlatan ...

"AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimovic è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus - Milan. Secondo ...