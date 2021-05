Giro d’Italia 2021, Attila Valter: “Grande gestione di squadra, abbiamo controllato la corsa” (Di sabato 15 maggio 2021) Nuova fuga che arriva al traguardo in questa edizione del Giro d’Italia 2021. L’azione dei contrattaccanti è stata premiata anche nell’ottava tappa, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi. Si pensava a un confronto tra gli uomini di classifica in salita, ma ha prevalso un approccio conservativo. A imporsi è stato quindi il francese Victor Lafay: per il corridore della Cofidis ovviamente il successo più bello della carriera. Soddisfatta anche la Maglia Rosa Attila Valter. Il plotone guidato dalla Groupama FDJ ha lasciato fare, disinteressandosi di quanto stessero facendo i fuggitivi, concedendo loro un margine di sicurezza. E pertanto l’ascesa conclusiva non è stata importante ai fini della graduatoria di questo Giro, quanto per decidere il nome del vincitore. “E’ stata ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Nuova fuga che arriva al traguardo in questa edizione del. L’azione dei contrattaccanti è stata premiata anche nell’ottava tappa, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi. Si pensava a un confronto tra gli uomini di classifica in salita, ma ha prevalso un approccio conservativo. A imporsi è stato quindi il francese Victor Lafay: per il corridore della Cofidis ovviamente il successo più bello della carriera. Soddisfatta anche la Maglia Rosa. Il plotone guidato dalla Groupama FDJ ha lasciato fare, disinteressandosi di quanto stessero facendo i fuggitivi, concedendo loro un margine di sicurezza. E pertanto l’ascesa conclusiva non è stata importante ai fini della graduatoria di questo, quanto per decidere il nome del vincitore. “E’ stata ...

