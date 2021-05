Forspoken prima di Final Fantasy XVI? Square-Enix si concentrerà su nuove IP nel 2021

(Di sabato 15 maggio 2021) Durante l'ultimo incontro con gli investitori,ha delineato le proprie intenzioni per il nuovo anno fiscalee questo, in linea teorica, potrebbe aver svelato le possibili finestre di pubblicazione dei suoi titoli più attesi. Il publisher giapponese ha infatti dichiarato che nel nuovo anno fiscale, la compagnia siprincipalmente sulleIP, mentre le "IP principali", arriveranno negli anni successivi. Cosa significa tutto questo? Secondo l'interpretazione dell'analista David Gibbson, significa che entro marzo 2022, assisteremo alla possibile pubblicazione di, la nuova IP nota inizialmente come Project Athia. Solo successivamente, vedremo i nuovi capitoli delle serie storiche, come...

... ma che le informazioni saranno rilasciate col contagocce per non creare false aspettative... le uniche "nuove IP" targate Square che ci vengono in mente sono Outriders e. Specie per ...Come sottolineato sin dai tempi dell'ultimo rinviodell'uscita, l'esclusività PlayStation di ...le forze per le esclusive (quanto meno console e temporali) di Final Fantasy XVI ementre ...Cosa significa tutto questo? Secondo l'interpretazione dell'analista David Gibbson, significa che entro marzo 2022, assisteremo alla possibile pubblicazione di Forspoken, la nuova IP nota inizialmente ...Come conseguenza di questo, è improbabile una concentrazione assoluta su Final Fantasy XVI all'E3 2021. L'arrivo del nuovo capitolo della celebre serie di Square Enix dopo marzo 2022 non stupisce più ...