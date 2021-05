Alex Schwazer, addio Olimpiadi: “Non ho nessun rimpianto. Ci ho provato in tutti i modi” (Di sabato 15 maggio 2021) Alex Schwazer è costretto a dire addio alle Olimpiadi di Tokyo. Nella giornata di ieri è arrivato il “no” alla richiesta di riapertura del processo sportivo da parte del Tribunale Federale Svizzero. Una ulteriore mazzata sul marciatore azzurro che a questo punto avrebbe solo la possibilità di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ma visti i tempi è impossibile si possa arrivare a un pronunciamento prima delle Olimpiadi. “Non c’è nessun tipo di rabbia o frustrazione da parte mia sulla decisione del tribunale svizzero – queste le parole di Schwazer riportate dal sito di Sport Mediset – Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non ho nessun tipo di rimpianto. Ci ho provato in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)è costretto a direalledi Tokyo. Nella giornata di ieri è arrivato il “no” alla richiesta di riapertura del processo sportivo da parte del Tribunale Federale Svizzero. Una ulteriore mazzata sul marciatore azzurro che a questo punto avrebbe solo la possibilità di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ma visti i tempi è impossibile si possa arrivare a un pronunciamento prima delle. “Non c’ètipo di rabbia o frustrazione da parte mia sulla decisione del tribunale svizzero – queste le parole diriportate dal sito di Sport Mediset – Avevamo solo questa possibilità visti tempi stretti e non hotipo di. Ci hoin ...

Advertising

fattoquotidiano : NIENTE OLIMPIADI Bocciato il ricorso di Schwazer - matteosalvinimi : Altro che “giustizia” sportiva e lotta al doping, a qualcuno interessano solo i soldi. Forza Alex, noi tifiamo per… - infoitsport : I giudici confermano la squalifica ad Alex Schwazer. Addio a Tokyo - infoitsport : SCHWAZER/ Caro Alex, per fortuna la tua dignità non dipende dalla giustizia sportiva - PalloneBucato : «Posso giurarti che non ho fatto niente di proibito. Ti ho dato la mia parola e non ti deluderò.Sono altoatesino, n… -