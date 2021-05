Zucchero | chi è | età | figli | canzoni

(Di venerdì 14 maggio 2021)Fornaciari è uno dei cantautori e artisti in generale più conosciuti ed apprezzati del nostro paese, considerato il principale blues man italiano, ha sicuramente influenzato il genere, realizzando pezzi molto famosi ed apprezzati, e collaborando nel corso degli anni con artisti rinomati., nome d’arte di Adelmo Fornaciari è nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1955 prima di sfondare nel mondo della musica ha fatto parte dei pulcini della società calcistica della Reggiana, e dopo il diploma come perito elettronico ha svolto una serie di mansioni “umili” come il salumiere, il tornitore ed il fornario ed era arrivato a pochi esami dalla laurea in veterinaria. Dopo una “gavetta” con svariati gruppi, nel 1981 fonda il gruppo Taxi che è il preludio dei primi successi, partecipando anche al Festival di Sanremo l’anno successivo, anche se i ...

Zucchero torna in scena con il nuovo disco "Inacustico Doc & More" uscito proprio oggi, venerdì 14 maggio. Un disco che ...Anticipato dai brani Spirito nel buio e L'amore è nell'aria , INACUSTICO D. O. C. & MORE è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Composto da 25 canzoni, l'album sarà ...