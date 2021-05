Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 18:45 (Di venerdì 14 maggio 2021) Viabilità 14 MAGGIO 2021 ORE 18.35 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO VERSO COLLEVERDE. SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASAL PALOCCO. SUL RACCORDO ANULARE NON MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO DOVE SI RALLENTA CON CODE IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. DA ERICA TERENZI EASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 18.35 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO VERSO COLLEVERDE. SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASAL PALOCCO. SUL RACCORDO ANULARE NON MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO DOVE SI RALLENTA CON CODE IN INTERNA TRA CASAL DEL MARMO E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E CASILINA. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LA-FIUMICINO E TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. DA ERICA TERENZI EASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

