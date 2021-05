Venezia ’78: “Dune” tra i possibili film del programma (Di venerdì 14 maggio 2021) Venezia, 78ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: secondo alcune indiscrezioni, “Dune“, l’ambizioso film di fantascienza di Denis Villeneuve, tratto dal romanzo di Frank Herbert, sarà uno dei papabili film del programma del Festival, che si terrà tra l’1 e l’11 Settembre. Lo scorso anno, la Mostra del Cinema di Venezia è stato l’unico grande festival di cinema a tornare in presenza dopo il lockdown. Per la 78ma edizione, la Biennale ambisce a una Mostra sempre più vicina ai criteri di “normalità”, al contrario di Toronto e Sundance, che hanno preferito una combinazione di proiezioni fisiche e digitali. Venezia 78 sarà infatti “completamente in presenza”, con “centinaia di giornalisti e dozzine di delegazioni in arrivo al Lido da tutto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021), 78ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: secondo alcune indiscrezioni, ““, l’ambiziosodi fantascienza di Denis Villeneuve, tratto dal romanzo di Frank Herbert, sarà uno dei papabilideldel Festival, che si terrà tra l’1 e l’11 Settembre. Lo scorso anno, la Mostra del Cinema diè stato l’unico grande festival di cinema a tornare in presenza dopo il lockdown. Per la 78ma edizione, la Biennale ambisce a una Mostra sempre più vicina ai criteri di “normalità”, al contrario di Toronto e Sundance, che hanno preferito una combinazione di proiezioni fisiche e digitali.78 sarà infatti “completamente in presenza”, con “centinaia di giornalisti e dozzine di delegazioni in arrivo al Lido da tutto il ...

