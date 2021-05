Tommaso Zorzi addio | chiude il suo programma | flop totale

(Di venerdì 14 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.bocciato,il Punto Z nella fascia di Italia Uno per gli ascolti deludenti: ecco cosa è successo. Questa sera torna l’Isola dei Famosi con una nuova puntata su Canale Cinque condotta come sempre da Ilary Blasi che tra gli opinionisti in studio avrà come sempre il vincitore del Gf Vip. Il giovane

Quindirimane al timone del programma streaming con i suoi ospiti al mercoledì sera ma dovrà rinunciare alla fascia quotidiana e c'è già chi grida vittoria e chi gode della presunta ...Volano stracci su Twitter. La striscia in daytime de Il Punto Z (trasmessa su Italia 1) chiude e Davide Maggio commentache risponde piccato e innesca un botta e risposta social di cui tutti noi avevamo sentitamente bisogno per affrontare il weekend con una certa croccantezza di fondo. Volano stracci tra ...Tommaso Zorzi flop, il Punto Z chiude in anticipo su Italia Uno per via dei bassi ascolti del talk show che va in onda.Nelle scorse ore hanno fatto molto chiacchearare alcune dichiarazioni di Michele Morrone su Belen Rodriguez. Nel corso di una diretta su Ins ...