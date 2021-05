The Bay of Silence, in anteprima su Sky CINEMA 1 (Di venerdì 14 maggio 2021) The Bay of Silence (La Baia del Silenzio) diretto da Paula Van Der Oest è un thriller ambientato in Italia, Francia e Inghilterra con un cast eccezionale, Claes Bang, Olga Kurylenko ed il vincitore del Golden Globe Brian Cox, andrà in onda in prima serata stasera alle 21.15 su Sky CINEMA UNO. Il film narra la storia di una coppia che dopo il ritrovamento del figlio ucciso in un villaggio di pescatori vive sconvolta questa realtà, Will (il padre) crede nell’innocenza di sua moglie (Rosalinda), ma in seguito scopre una verità inquietante, nel passato di Rosalinda c’è un legame sospetto con un altro crimine rimasto irrisolto. Prosegue con successo la programmazione di film di Enrico Pinocci che di recente ha distribuito “King Lear” con Anthony Hopkins prima della vincita di un’altro Oscar dell’attore. Inoltre sono andati in onda dal 19 aprile “The Love ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 14 maggio 2021) The Bay of(La Baia del Silenzio) diretto da Paula Van Der Oest è un thriller ambientato in Italia, Francia e Inghilterra con un cast eccezionale, Claes Bang, Olga Kurylenko ed il vincitore del Golden Globe Brian Cox, andrà in onda in prima serata stasera alle 21.15 su SkyUNO. Il film narra la storia di una coppia che dopo il ritrovamento del figlio ucciso in un villaggio di pescatori vive sconvolta questa realtà, Will (il padre) crede nell’innocenza di sua moglie (Rosalinda), ma in seguito scopre una verità inquietante, nel passato di Rosalinda c’è un legame sospetto con un altro crimine rimasto irrisolto. Prosegue con successo la programmazione di film di Enrico Pinocci che di recente ha distribuito “King Lear” con Anthony Hopkins prima della vincita di un’altro Oscar dell’attore. Inoltre sono andati in onda dal 19 aprile “The Love ...

Advertising

bruta5475 : RT @mic_carella: So che di solito 'spingi' un po' di più con le tue cover, ma questa non potevo non metterla. Quindi @StonateLa9 #venerdic… - Unavoltanera : RT @mic_carella: Qui mi cimento nel vedere se finalmente un gruppo che non ho mai capito riesce a fare un pezo che mi piace #venerdicover i… - Peppe2379 : RT @mic_carella: Volevo mandartela in seconda serata, ma poi ho pensato che quello è un tuo privilegio ???? #venerdicover it's my turn @denn… - mic_carella : So che di solito 'spingi' un po' di più con le tue cover, ma questa non potevo non metterla. Quindi @StonateLa9… - allebralle91 : RT @mic_carella: Beh, sul fatto che avrei messo anche lui non c'erano dubbi #venerdicover it's my turn, e anche un po' live @allebralle91… -

Ultime Notizie dalla rete : The Bay "Domina": la nuova serie tv Sky con Kasia Smutniak Insieme a lei nel cast c'è Matthew McNulty ("The terror", "The bay") nel ruolo dello spietato Gaio - Augusto , con cui Livia intreccia una lunga storia d'amore e politica. Con loro anche: Claire ...

The White House Plumbers: la serie HBO aggiunge altri nomi al cast Howard Hunt, con Yul Vasquez confermato come Bernard 'Macho' Barker, il braccio destro di Hunt durante la campagna the Bay of Pigs. Kim Coates porterà la sua fisicità nel ruolo del muscoloso Frank ...

The Bay Mediaset Play MLB: vola Cleveland alla quarta vittoria di fila Si avvicina ancora di più alla vetta dell’American League Cleveland, che coglie un’altra vittoria importante in trasferta. Il quarto successo consecutivo per gli uomini di Terry Francona avviene a Sea ...

Conto alla rovescia al Beky: apre il 1° giugno Nuovo palcoscenico in grado di ospitare concerti internazionali. Ristrutturati i sei chioschi, spazio a ristorazione, sport e benessere ...

Insieme a lei nel cast c'è Matthew McNulty ("terror", "") nel ruolo dello spietato Gaio - Augusto , con cui Livia intreccia una lunga storia d'amore e politica. Con loro anche: Claire ...Howard Hunt, con Yul Vasquez confermato come Bernard 'Macho' Barker, il braccio destro di Hunt durante la campagnaof Pigs. Kim Coates porterà la sua fisicità nel ruolo del muscoloso Frank ...Si avvicina ancora di più alla vetta dell’American League Cleveland, che coglie un’altra vittoria importante in trasferta. Il quarto successo consecutivo per gli uomini di Terry Francona avviene a Sea ...Nuovo palcoscenico in grado di ospitare concerti internazionali. Ristrutturati i sei chioschi, spazio a ristorazione, sport e benessere ...