Scontro tra Coruzzi-Concia sul DDL ZAN | lei schifata ad Anni 20 VIDEO

I telespettatori di Anni 20, il programma di Rai 2 andato in onda in prima serata ieri 13 maggio, hanno assistito ad uno scontro televisivo tra Anna Paola Concia e Mauro Coruzzi. Il tema che ha causato il pesante dibattito è stato il DDL ZAN. Sappiamo che Platinette si è dichiarato contrario già da tanto. Secondo Coruzzi questo ddl non farebbe altro che limitare ancora di più la libertà di opinione. Secondo Mauro poi aumenterebbe anche i casi di utero in affitto. Sappiamo però pure che la Concia è una attivista Lgbt, nonché ex deputata del Pd, e quindi non ha affatto condiviso il pensiero dell'uomo che del resto si allontana anche dal quello di cui questo ormai discutissimo DDL chiede di mettere in atto. Da qui lo scontro televisivo tra i due proprio sul ddl.

