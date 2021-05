Sassari, Pozzecco torna in panchina: sarà presente per gara-2 contro Venezia (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianmarco Pozzecco ha scontato la sospensione disciplinare di 10 giorni che la stessa Dinamo gli aveva inflitto e questa sera sarà presente in vista di gara-2 contro Venezia. Bisogna ora mettere da parte i malumori delle ultime settimane al fine di pareggiare la serie, al momento sull’1-0 per i lagunari che ieri l’hanno spuntata a un secondo dalla fine dell’overtime: nella circostanza Pozzecco è stato sostituito da Edoardo Casalone. Vedremo se Pozzecco saprà dare la giusta energia in vista del secondo atto e della partita successiva che si giocherà domenica a Sassari. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianmarcoha scontato la sospensione disciplinare di 10 giorni che la stessa Dinamo gli aveva inflitto e questa serain vista di-2. Bisogna ora mettere da parte i malumori delle ultime settimane al fine di pareggiare la serie, al momento sull’1-0 per i lagunari che ieri l’hanno spuntata a un secondo dalla fine dell’overtime: nella circostanzaè stato sostituito da Edoardo Casalone. Vedremo sesaprà dare la giusta energia in vista del secondo atto e della partita successiva che si giocherà domenica a. SportFace.

