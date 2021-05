Roma, controlli serrati: 3 pusher in manette (Di venerdì 14 maggio 2021) Tre pusher in manette a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 42enne, 22enne e un 35enne. Arrestato 42enne dei Castelli Romani Il primo ad essere arrestato dai poliziotti diretti da Michele Peloso è stato C.V., 42enne originario dei Castelli Romani. L’uomo è stato fermato subito dopo aver ceduto della cocaina ad un tossicodipendente sotto i portici di via San Biagio Platani. Oltre ad alcune dosi di stupefacente, all’uomo sono stati sequestrati poco meno di 250 euro. In manette ricercato albanese 35enne K.A. , albanese di 35 anni, deve scontare una pena di 5 anni ovvero il residuo di alcune condanne per evasione, ricettazione e stupefacenti, che la Procura di Terni ha unificato in un unico provvedimento. L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze della sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) Trein, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 42enne, 22enne e un 35enne. Arrestato 42enne dei Castellini Il primo ad essere arrestato dai poliziotti diretti da Michele Peloso è stato C.V., 42enne originario dei Castellini. L’uomo è stato fermato subito dopo aver ceduto della cocaina ad un tossicodipendente sotto i portici di via San Biagio Platani. Oltre ad alcune dosi di stupefacente, all’uomo sono stati sequestrati poco meno di 250 euro. Inricercato albanese 35enne K.A. , albanese di 35 anni, deve scontare una pena di 5 anni ovvero il residuo di alcune condanne per evasione, ricettazione e stupefacenti, che la Procura di Terni ha unificato in un unico provvedimento. L’uomo è stato rintracciato nelle vicinanze della sua ...

