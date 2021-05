Omar di Felice a tutta adrenalina (Di venerdì 14 maggio 2021) Sperimentare nuovi limiti, raggiungerli per farli diventare partenze verso altri traguardi, ancora più estremi. È quello che fa Omar Di Felice, ultra-ciclista che viaggia per i 40, specializzato in epiche imprese invernali: dal Canada all’Alaska, da Capo Nord all’Islanda fino al deserto del Gobi in inverno, primo nell’impresa. Con l’ultima invernale, appunto, compiuta tra febbraio e marzo, Omar di Felice è arrivato al campo base dell’Everest dopo aver attraversato tutto il Nepal, da est a ovest, per 1.294 chilometri e 33.630 mila metri di dislivello. Omar di Felice Omar di Felice al campo base dell'Everest, che ha raggiunto in bici durante la sua ultima impresa invernaleCome si definisce: ultracyclist oppure cicloavventuriero? «In generale, mi piace la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sperimentare nuovi limiti, raggiungerli per farli diventare partenze verso altri traguardi, ancora più estremi. È quello che faDi, ultra-ciclista che viaggia per i 40, specializzato in epiche imprese invernali: dal Canada all’Alaska, da Capo Nord all’Islanda fino al deserto del Gobi in inverno, primo nell’impresa. Con l’ultima invernale, appunto, compiuta tra febbraio e marzo,diè arrivato al campo base dell’Everest dopo aver attraversato tutto il Nepal, da est a ovest, per 1.294 chilometri e 33.630 mila metri di dislivello.didial campo base dell'Everest, che ha raggiunto in bici durante la sua ultima impresa invernaleCome si definisce: ultracyclist oppure cicloavventuriero? «In generale, mi piace la ...

