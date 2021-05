Lukaku: “A Sassuolo la partita della svolta. Ho capito subito che la squadra era davvero unita (Di venerdì 14 maggio 2021) Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista a Dazn ha rivelato dove e quando ha capito che i nerazzurri avrebbero vinto lo scudetto. “La partita dove abbiamo iniziato il percorso verso lo scudetto è stata quella contro il Sassuolo. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis Sanchez, io ero in panchina, ma ho capito subito che la squadra era davvero unita. Dopo la vittoria contro l’Atalanta mi sono detto: ‘Ok, è finita. Ci siamo per lo Scudetto’. Non potevo dirlo, ma l’ho pensato subito”. FOTO: Twitter Inted L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Romelu, attaccante dell’Inter, nel corso di un’intervista a Dazn ha rivelato dove e quando hache i nerazzurri avrebbero vinto lo scudetto. “Ladove abbiamo iniziato il percorso verso lo scudetto è stata quella contro il. Lì abbiamo cambiato il modo di giocare e cominciato ad essere più compatti. Giocavano Lautaro e Alexis Sanchez, io ero in panchina, ma hoche laera. Dopo la vittoria contro l’Atalanta mi sono detto: ‘Ok, è finita. Ci siamo per lo Scudetto’. Non potevo dirlo, ma l’ho pensato”. FOTO: Twitter Inted L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

