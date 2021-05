L’impronta araba nei dolci italiani

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Se gli arabi non avessero mai conquistato la Sicilia non avremmo mai avuto cassate e cannoli. Anzi, in pasticceria ancora oggi si parla arabo senza neanche saperlo. Il classico dei classici è la cassata, la tortina con ricotta, pan di spagna, pasta reale e canditi. Il suo nome deriva dalla sua forma: è l’arabo quas’at, “bacinella”. Furono loro a portare in Sicilia, durante il periodo della dominazione tra il IX e l’XI secolo, limoni, cedri, mandarini, canna da zucchero e svilupparono nell’isola l’uso delle mandorle. Sarebbe riduttivo dire che solo gli arabi hanno la paternità della cassata: senza il cattolicesimo non si sarebbe mai creato quello che è il portabandiera della pasticceria siciliana. Infatti, furono poi le monache del Convento della Martorana, a Palermo, a creare la pasta reale fatta con farina di mandorle e zucchero. Secondo tradizione a inventarsi il cannolo sono state ...