Israele, una notte senza tregua per Hamas: nuovi attacchi aerei su Gaza (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo scontro di fuoco tra israeliani e palestinesi continua senza tregua. Il nuovo conflitto tra Israele e Palestina ha avuto inizio lunedì scorso e le ostilità non si stanno placando. L’esercito israeliano ha deciso di procedere con un’offensiva di truppe aeree a Gaza. A causa di un errore di comunicazione sembrava che l’attacco di Israele comprendesse anche truppe di terra. Una voce che è stata poi smentita. Israele e Palestina: proseguono i combattimenti nella notte Una lotta senza fine quella che stanno combattendo israeliani e palestinesi. Questa notte, 14 maggio 2021, l’esercito israeliano ha tentato di distruggere una rete di tunnel sotterranei usato dal gruppo palestinese Hamas. All’inizio sembrava che gli ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 14 maggio 2021) Lo scontro di fuoco tra israeliani e palestinesi continua. Il nuovo conflitto trae Palestina ha avuto inizio lunedì scorso e le ostilità non si stanno placando. L’esercito israeliano ha deciso di procedere con un’offensiva di truppe aeree a. A causa di un errore di comunicazione sembrava che l’attacco dicomprendesse anche truppe di terra. Una voce che è stata poi smentita.e Palestina: proseguono i combattimenti nellaUna lottafine quella che stanno combattendo israeliani e palestinesi. Questa, 14 maggio 2021, l’esercito israeliano ha tentato di distruggere una rete di tunnel sotterranei usato dal gruppo palestinese. All’inizio sembrava che gli ...

