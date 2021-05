iPhone 13 Pro Max e 13 Mini | eccoli in video

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il canale YouTube di EverythingApplePro ha condiviso undove possiamo dare un primo sguardo al design dei nuovi13 e13. I render CAD e altre informazioni sui nuovi device facenti parte della serie13 sono state condivise in un recentee hanno rivelato che Apple potrebbe rendere il modulo della fotocamera dell’2021 leggermente più grande di quello della generazione precedente. Come si può osservare da unpubblicato da EverythingApplePro, il gigante di Cupertino pare che voglia ingrandire il modulo della fotocamera del prossimo, probabilmente a causa di sensori più grandi e per via della stabilizzazione dello spostamento del sensore. Guardando il, ...

Advertising

Sthe_Fuze : @Tshepii_Ramess iPhone 12 Pro Max - iYatinGupta : @franklyaman @SomeBirdie Done. Mere pass iPhone 11 Pro hai, isme portrait mode bhi hai. ?? - minaguinnn : Pergh iphone 12 pro max?? - lojafreetime : iPhone 12 PRO ?? -> - yorulduk31 : @mindfuck3rberg iPhone pro x max carg curt Xc pro -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone Pro

... in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android escaricando l'... Marignanese - Sasso Marconi (Costantino Cardella di Torre del Greco) , Prato -Livorno (...L'elenco degli smartphone che potranno essere aggiornati ad iOS 1512,1212Max;12 mini;11Max,11XS Max,XS;11, ...Apple starebbe pensando ad un nuovo chip del sensore Face ID più piccolo sulla prossima generazione di iPhone e IPad. Ecco come.È in dirittura di arrivo il nuovo Apple flaghship store di Roma. Sembrano ormai mancare davvero poche settimane alla sua inaugurazione. Oggi sono comparsi alcuni cartelli anche se per la data, per ora ...