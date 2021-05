Il prossimo scontro tra Londra e Parigi sarà sui migranti (Di venerdì 14 maggio 2021) Sulle coste inglesi riprendono gli sbarchi dei migranti in arrivo dalla Francia e Londra corre ai ripari. Dopo il fisiologico rallentamento dovuto all’inverno, con il miglioramento delle condizioni meteo Dover ha già visto triplicare quello che era stato il numero degli arrivi registrati nella prima parte del 2020. Se da gennaio nel Regno Unito è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 14 maggio 2021) Sulle coste inglesi riprendono gli sbarchi deiin arrivo dalla Francia ecorre ai ripari. Dopo il fisiologico rallentamento dovuto all’inverno, con il miglioramento delle condizioni meteo Dover ha già visto triplicare quello che era stato il numero degli arrivi registrati nella prima parte del 2020. Se da gennaio nel Regno Unito è InsideOver.

