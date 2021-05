GUIDA TV 14 MAGGIO 2021: UN VENERDÌ TRA TOP DIECI, L’ISOLA DEI FAMOSI E FRATELLI DI CROZZA (Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa c’è da vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25Top DIECI Intrattenimento 21:20NCIS 1°TvSerie Tv 21:20Lontano LontanoFilm 21:25Quarto GradoAttualità 21:45L’ISOLA dei FAMOSI Reality 21:25Io Vi TroveròFilm 21:15Propaganda LiveAttualità 21:30Indiana Jones e il Regno del Teschio di CristalloFilm 21:25FRATELLI di CROZZAShow Posizione finaleUtentePunteggio TotaleScostamento totalePunteggio ParzialeNumero scarti minimiNumero scarti ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa c’è da vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25TopIntrattenimento 21:20NCIS 1°TvSerie Tv 21:20Lontano LontanoFilm 21:25Quarto GradoAttualità 21:45deiReality 21:25Io Vi TroveròFilm 21:15Propaganda LiveAttualità 21:30Indiana Jones e il Regno del Teschio di CristalloFilm 21:25diShow Posizione finaleUtentePunteggio TotaleScostamento totalePunteggio ParzialeNumero scarti minimiNumero scarti ...

