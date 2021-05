Gregoretti: attesa al bunker di Catania per decisione gup su Salvini (Di venerdì 14 maggio 2021) Catania, 14 mag. (Adnkronos) - C'è attesa, nell'aula bunker del carcere Bicocca di Catania, per la decisione del gup Nunzio Sarpietro, sull'ex ministro Matteo Salvini. il leader della Lega, accusato di sequestro di persona potrebbe andare a processo, in caso di rinvio a giudizio. Ma il gup potrebbe anche dichiarare il non luogo a procedere, come chiesto dalla Procura e dalla difesa. Oppure potrebbe chiedere ulteriori accertamenti. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021), 14 mag. (Adnkronos) - C'è, nell'auladel carcere Bicocca di, per ladel gup Nunzio Sarpietro, sull'ex ministro Matteo. il leader della Lega, accusato di sequestro di persona potrebbe andare a processo, in caso di rinvio a giudizio. Ma il gup potrebbe anche dichiarare il non luogo a procedere, come chiesto dalla Procura e dalla difesa. Oppure potrebbe chiedere ulteriori accertamenti.

Advertising

repubblica : Caso Gregoretti, Salvini a Catania in attesa del verdetto: 'Appena torno al governo lo rifarò' - TV7Benevento : Gregoretti: attesa al bunker di Catania per decisione gup su Salvini... - zazoomblog : Caso Gregoretti attesa per la decisione del Gup su Salvini - #Gregoretti #attesa #decisione #Salvini - NuovoSud : Gregoretti, Salvini in aula a Catania: attesa per oggi la decisione del Gup - FabAlbanese : Caso #Gregoretti, ultimo giorno di udienza preliminare per Salvini a #Catania. Decisione attesa in mattinata. ?… -