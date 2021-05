Gears of War il film scelto da Dave Bautista al posto di Fast & Furious

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 14 maggio 2021) Non tutti rifiutano un ruolo nel franchise di successo di, malo ha fatto e per una ragione molto seria: l'attore sta risparmiando tutte le sue capacità di recitazione per poter interpretare un giorno Marcus Fenix ??neldiof War. Durante un'intervista a Collider,ha dichiarato: "Non pretendo nulla. Ho avuto la possibilità di avere un incontro con la Warner Bros., mi stavano parlando di questo e quello e ho detto 'ehi, parliamo di Bane'. Mi è successo un'altra volta nella mia carriera. Volevano parlarmi di, e ho detto 'Non sono interessato, parliamo diof War e di Marcus Fenix". Come molti di voi sanno, ...