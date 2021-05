Ex Ilva | incontro governo-sindacati | rassicurazioni su risorse e livelli occupazionali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito “costruttivo” il confronto di oggi tra i ministri Giorgetti e Orlando con idell’ex. In particolare il ministro del Mise ha ribadito che la la produzione dell’acciaio è strategica per l’industria italiana e che c’è l’impegno delper rilanciare il settore: “ci sono leeconomiche, politiche e umane per poterlo fare”. Sul tavolo anche la necessità di giungere a una produzione ecosostenibile: “un progetto che per essere realizzato necessita di un periodo di transizione che va gestito”, ha spiegato Giorgetti, così come “dovranno essere gestiti gli esuberi. Sappiamo che non tutti i lavoratori saranno assorbiti nel nuovo progetto ma abbiamo la possibilità, visti gli investimenti a disposizione, di ricollocare tutti”. Il ministro si ...