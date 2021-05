Eurovision 2021: i Maneskin eseguono la loro Zitti e Buoni (VIDEO) (Di venerdì 14 maggio 2021) Un VIDEO dell'Eurovision Song Contest 2021 ritrae i Maneskin mentre suonano per la prima volta il brano Zitti e Buoni sul palco dell'evento musicale europeo. I Maneskin hanno suonato per la prima prova il brano Zitti e Buoni sul palco dell'Eurovision Song Contest 2021. Per l'occasione, il frontman Damiano David si è presentato senza maglietta, come testimonia il VIDEO della loro prova in vista della finale del 22 maggio. Manca poco più di una settimana alla serata finale dell'Eurovision Song Contest 2021, l'evento che ogni anno riunisce su un unico palco le migliori rappresentanze musicali dei paesi europei. La scorsa edizione, quella ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Undell'Song Contestritrae imentre suonano per la prima volta il branosul palco dell'evento musicale europeo. Ihanno suonato per la prima prova il branosul palco dell'Song Contest. Per l'occasione, il frontman Damiano David si è presentato senza maglietta, come testimonia ildellaprova in vista della finale del 22 maggio. Manca poco più di una settimana alla serata finale dell'Song Contest, l'evento che ogni anno riunisce su un unico palco le migliori rappresentanze musicali dei paesi europei. La scorsa edizione, quella ...

